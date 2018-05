Greet Leuven exposeert ‘Onder dezelfde hemel’ in atelier Waaksens

Kunstenaar Greet Leuven is acht jaar geleden van Hoofddorp naar Waaksens verhuisd. Ze had ruimte nodig om te kunnen werken en niet alleen in de werkelijke zin van een atelier, maar vooral ook buitenruimte; een verre horizon, weidse luchten. In de Greidhoeke werd een mooie plek gevonden.

,,Abstract maar poëtisch, een schurende realiteit”, zo werd werk van Greet bij een expositie in Wergea onlangs in de Leeuwarder Courant genoemd. Deze keer een overzicht in eigen atelier met als thema ‘Onder dezelfde hemel’. Wat daarbij schuurt is de eeuwige strijd om de macht met repressie, censuur en slachtoffers. Wat laten we gebeuren, wat laten we achter voor volgende generaties. Historie en archeologie spelen daarbij ook een belangrijke rol, hoe hebben mensen het vroeger gedaan, is er iets van geleerd? Vervallen we toch elke keer weer in dezelfde misère.

Het zijn geen luchtige onderwerpen die Greet probeert zichtbaar te maken in diverse materialen. Zo zijn er schilderijen in acryl op doek en board. Offerschalen van materialen zoals zeemleer, haar, papier en natuurlijke vezels. Objecten ook van diverse materialen. Het werk van Greet is zeer gevarieerd. Meer informatie over haar werk en achtergronden is te vinden op de website www.leuven.exto.nl.