Open avond zonnepanelenproject bij Watersport Vereniging Bolsward

Ook voor bedrijven is het project erg interessant. Tot maximaal 10.000 kWh (40 panelen) kunnen bedrijven meedoen en dat zijn precies het aantal kWh’s met de hoogste energiebelasting. Deze belasting wordt gegarandeerd door de regering 15 jaar lang terugbetaald. Omdat de regeling voor panelen op eigen dak op dit moment erg onzeker is, is het aantrekkelijker om mee te doen in een collectief. Zoals de situatie nu is, kan in 9,5 jaar de investering terugverdiend worden. DEBo en de Watersportclub gaan er van uit dat het project lukt, want daarop is ook de subsidie gebaseerd voor de asbestsanering van het dak van het schiphuis.

Voor meer informatie kan iedereen op 14 mei vanaf half acht even langs komen bij het schiphuis aan de Workumertrekweg. Ook op de website www.debo.frl is de informatie te vinden.