Feestelijk Hemelvaartconcert door Harm Hoeve in Martinikerk Bolsward

De organist heeft een boeiend en afwisselend programma samengesteld waarin koraalbewerkingen en literatuur elkaar afwisselen. De vele mogelijkheden van Bolswards beroemde orgel zullen ruimschoots aan bod komen. Van Händel wordt het bekende Arrival of the Queen of Sheba gespeeld en Bach is vertegenwoordigd met een voorname Preludium en Fuga. Koraalbewerkingen klinken altijd prachtig in Bolsward. Dit keer speelt Hoeve een bewerking over ‘Op bergen en in dalen’ van Feike Asma. Feestelijke en virtuoze klanken zijn te beluisteren Rondo Française van Boëllmann.

Omdat op 14 mei de staat Israël 70 jaar bestaat wordt het concert geopend met een fantasie over het Israëlische volkslied. Het concert wordt besloten met een fantasie over bekende hemelvaartsliederen.