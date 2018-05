Morraruters debuteren met winst

De nichtjes Anna Fekkes en Wietske Norbruis startten hun beide pony’s voor het eerst in de klasse Z2 dressuur. Anna Fekkes won met Florida Emelwerth in de 1e proef de 1e prijs met 258 pt. en in de 2e proef had ze 261 pt. (totaal 3 wp.) Wietske Norbruis had met Kino v. Orchids in de 1e proef 249 pt. en in de 2e proef won ze de 2e prijs met 271 pt. (totaal 3 wp.) Rineke Venema debuteerde met El Diva in de M1 dressuur. In de 1e proef won ze de 6e prijs met 186 pt. en in de 2e proef won ze de 4e prijs met 192 pt. (totaal 2 wp.)

Overige uitslagen Harich: Amarins Lycklama á Nijeholt met haar pony Galupy: L1 dressuur 1e proef 1e prijs met 194 pt. 2e proef 183,5 pt. (totaal 2 wp.) Marije Wiersma met haar pony Sterretje: L springen 2e parcours 4e prijs. Daniëlle Wester met haar paard Grace: M springen 1e parcours foutloos en de 4e prijs. Z springen 2e parcours 1 balkje en de 5e prijs. Annica Laagland met haar paard Havana: B springen foutloos parcours met een stijl van 71. Froukje de Groot met haar paard Helena: L1 dressuur: 1e proef 185 pt. en de 2e proef 190,5 pt. (totaal 2 wp.) Dressuur wedstrijd Vrouwenparochie: Michelle Konst met haar paard Ilona: L2 dressuur 1e en 2e proef 191,5 pt. en de 3e prijs. (totaal 2 wp.)

Foto B. Hofstee.