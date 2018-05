Harich en Sparta doen aan stuivertje wisselen

Afgelopen zaterdag kwam korfbalvereniging Sparta uit Zevenhuizen op bezoek op het korfbalveld in Harich om tegen het eerste van Harich te spelen.

Volgens de statistieken uit het verleden zijn beide ploegen altijd aardig gewaagd, en beloofde dus een mooi korfbalmiddagje te worden, Harich begon goed aan de wedstrijd en liet in de eerste helft niets heel van het spel van Sparta. Hierdoor liep het doelpuntensaldo op en was de tussenstand in de pauze 10-3.

Na rust kon Sparta even beter in het spel komen en konden ze het gat nog aardig dichten. Door Harich werd er de eerste 10 minuten van de tweede helft niet meer mee gescoord en kon Sparta tot 16-8 komen. Maar daarna was het gebeurd met de tegenpartij, Harich ging een versnelling hoger spelen en liet Sparta ver achter zich.

De eindstand werd dan ook 20-15 in het voordeel van Harich.

Harich staat nu op de derde plaats in de competitie en moet nog spelen tegen quick uit ( de koploper ) en op 2 juni is de laatste wedstrijd thuis tegen HHV. Deze ploeg staat op een vierde plaats.