‘Meest bloedstollende roeimarathon ooit’

In een tijd van 17:14 uur bereikte de ploeg zaterdagmiddag als eerste de eindstreep in Leeuwarden. Het was een close finish, met een verschil van ruim 1 minuut werden de Groninger studenten van GYAS tweede. Een minimaal verschil op het 210 kilometer lange traject. Winnaar van het mix-veld werd ge combiploeg van ARC uit Assen in een tijd van 18:09 uur. Het Duitse team Cool Runnings die met een zesmansformatie roeide werd derde overall in 17:42. Hiermee verbraken ze hun record van vorig jaar in deze categorie met 41 minuten.

Er deden ruim 1000 roeiers, verdeeld over 95 ploegen, mee aan het evenement dat vrijdagavond in Leeuwarden door Wiebe Wieling werd afgetrapt. Een fors aantal, zeker gelet op de vakantieperiode en late winter waardoor er minder getraind kon worden voor de uithoudingsrace. Aan de marathon deden 21 buitenlandse teams mee en 16 studentenploegen. Daar zit de laatste jaren de grootste groei in.

De weersvoorspelling kwam uit, het waren ideale omstandigheden met weinig wind. Uiteindelijk wisten dan ook 93 van de 95 gestarte ploegen binnen de gestelde tijd (24 uur) te finishen. Een team moest de strijd voortijdig staken. Er deden twee teams mee met drie roeiers en drie met zes roeiers.

Geslaagd

Bram Streefland, wedstrijdleider van de elfstedenroeimarathon, kijkt terug op een wederom geslaagd evenement: “Het mooie weer was daar natuurlijk ook debet aan. Maar opnieuw was het een erg sportief evenement met fraaie prestaties. Alleen jammer dat er net geen baanrecord werd geboekt (16.59 uur, red.). Betekent dat de geldprijs volgend jaar wordt verdubbeld. Wellicht dat we dan meer competitieve ploegen lokken. Ons doel de komende jaren is namelijk om het wedstrijdveld verder te versterken. En meer buitenlandse- en studententeams te trekken. Daarin zit de groei de komende jaren”