Thusfleaner Ale Ypma eerste van Friesland

Vorige week werd Wietse Potijk van dezelfde vereniging 3e van Friesland.

Bij navraag onder de oudste leden kan het zomaar 20 jaar geleden zijn dat dit voor het laatst het geval was binnen de vereniging.

Er hadden vrijdag avond 13 leden samen 496 duiven ingezet. Zij werden om 7.45 gelost en Ale klokte zijn eerste duif om 11 minuten over 11. Met zijn 34 ingezette duiven waren er voor Ale 16 prijzen. Sako Eekma werd tweede en had 8 prijsduiven. Van hem deden er 28 vogels mee. Kees Ypma was ook prima op dreef. Hij bezette de plaatsen 3en 4 met 8 prijs duiven van de 19 die hij had laten vliegen. Op 5 Wietse Potijk met 16 prijs duiven van de 40. Klaas Mous op 6 met 12 van de 36 prijs duiven. 12 Gerrit de Boer 49/15. 19 Cees de Boer 36/11. Pieter Jansma op 24 en 57/7. Op plek 30 Klaas de Vreeze 53/9 . Sjoerd de Hoop op 37 met 28/7. 51 Auke de Lang op 20 met 6 van de 57.