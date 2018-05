Kwintoruiter Tamara Ketelaar pakt weer winst

Op zaterdag gingen de paarden van start en Ingrid Janssen-Boelens stuurde haar Z1 paard Coco Gabanna met veel impressie door de eerste proef heen. De jury beoordeelde dit met een verdienstelijke 1ste plaats met 227 pnt. Haar tweede proef was iets behoudender vanwege het warme weer maar goed genoeg voor een 3de plaats met 212,5 pnt.

Na een korte winterstop was ook Sarah Koning weer van de partij met haar Jouke in de klasse L1. Ze reed 2 goede proeven en met 183 pnt en 183,5 pnt ging Sarah tevreden naar huis. Op zondag was het de beurt aan de ponyruiters. Tamara Ketelaar met haar San Remo is in de winningmood en pakte wederom winst, zij scoorde in de klasse B cat E in haar eerste proef 203 pnt en in de tweede proef 205 pnt. Dit was goed voor tweemaal de eerste prijs. Dominique Janssen en zijn Zorro verschenen in de springring klasse B cat C en reden een foutloos rondje. Daarnaast reed hij nog dressuur klasse B Cat C en scoorde 183 pnt.

Foto gemaakt door: Danique Homma