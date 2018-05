Filmtheater Workum 16 mei weer open

WORKUM Op 16 mei om 16:00 uur draait de derde film in de vrolijke reeks naar de succesvolle boeken van Tosca Menten over de hartverwarmende vriendschap tussen een oeroude mummie (Dummie) en een jongen (Goos) uit Polderdam.

Dummie heeft heimwee en wil terug naar Egypte om het graf van zijn ouders te zoeken. Na enige moeite weet Dummie een paspoort en geld te bemachtigen voor het avontuur en stapt samen met Klaas, Goos en Juffrouw Friek in het vliegtuig. Maar is de tombe van Achnetoet na vierduizend jaar nog wel te vinden?

Om 20:00 uur volgt de winnaar van 2 Oscars (Beste Vrouwelijke Hoofdrol en Beste Mannelijke Bijrol), 5 Bafta's (Britse Oscars) en 4 Golden Globes: het misdaaddrama dat verlies, woede en (wan)hoop op een duister komische wijze de revue laat passeren. Nadat er maanden voorbij zijn gegaan zonder dat er een dader wordt gevonden in de moordzaak van haar dochter, neemt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze laat drie controversiële boodschappen op reclameborden plaatsen langs de weg richting haar dorp gericht aan het gerespecteerde politiehoofd, William Willoughby. Wanneer politieagent en tweede in lijn Dixon, een onvolwassen moederskindje met een voorliefde voor geweld, erbij betrokken raakt, wordt de strijd tussen Mildred en Ebbing’s ordehandhaving alleen maar heftiger.

Deze twee films sluiten de eerste helft van dit filmjaar af. Het filmtheater is in juni, juli en augustus gesloten. We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en hopen u in september opnieuw te verwelkomen.

Voor meer informatie over bovenstaande films en het reserveren van zitplaatsen kunt u terecht op www.filmtheaterworkum.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het filmtheater aan de Emmabuert 16. Het theater opent een half uur voor aanvang van de films.