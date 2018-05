Hardleerse stalker moet drie maanden zitten

JS Een 52-jarige inwoner van Rijs zat al twee keer eerder tegenover een rechter omdat hij mensen had gestalkt. Woensdag was het de derde keer dat de man zich voor de rechter moest verantwoorden. Hij had een inwoonster van Tjerkgaast anderhalf jaar lang brieven gestuurd.

In december 2012 werd de verdachte veroordeeld wegens stalking van hetzelfde slachtoffer. In 2009 was hij ook al eens veroordeeld omdat hij een vrouw uit Sint Nicolaasga had lastiggevallen. In 2012 kreeg de man een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd, met een proeftijd van drie jaar.

Na proeftijd weer los

Hij zou zich keurig aan de proeftijd hebben gehouden, maar daarna was hij weer losgegaan, ditmaal met het sturen van (dreig)brieven. De man verwijt de vrouw dat hij alles is kwijtgeraakt, inclusief zijn bedrijf. 'Zij is begonnen, zij beschuldigt mij valselijk van een misdrijf', opperde de verdachte. Tegen de reclassering had hij gezegd dat hij is gestopt met het schrijven van de brieven. Maar hij is wel begonnen met het schrijven van brieven naar mensen uit haar omgeving.

Contactverbod

De reclassering was er niet gerust op, de man zou geen inzicht hebben in het kwalijke van zijn gedrag en hij zou zelfs steeds minder in staat zijn de zaak achter zich te laten. Officier van justitie Esther van Slooten eiste een gevangenisstraf van drie maanden, plus vijf maanden voorwaardelijk. Verder verzocht zij de rechter om een contactverbod op te leggen.

De zou inhouden dat de verdachte verboden wordt niet alleen de vrouw direct maar ook indirect te benaderen, bijvoorbeeld via mensen uit haar omgeving. Elke keer als hij de fout in zou gaan, zou hij twee weken de cel in moeten, met een maximum van zes maanden. De rechter nam de eis in zijn geheel over. De man presenteerde zich ten onrechte als slachtoffer, vond Jansen: 'U bent de dader, niet het slachtoffer'.