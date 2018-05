Morra’s op erepodium in Franeker

Anna Fekkes debuteerde met haar pony Mr. Handsome in de Z1 dressuur. In de 1e proef had ze 222 pt. en in de 2e proef won ze de 1e prijs met 219,5 pt. (totaal 2 wp.) Als kers op de taart behaalden ze ’s middags ook nog de 3e plaats bij de rubriek bestgaande rijpony. Wietske Norbruis won met haar pony Kino v. Orchids in beide proeven in de Z1 dressuur de 2e prijs. In de 1e proef 223 pt. en in de 2e proef 214,5 pt. (totaal 3 wp.) Met deze punten erbij mag ze nu Z2 starten. Kenna Bakker behaalde met Ginfonia KB ook haar startbewijs voor promotie. In beide proeven ZZ licht dressuur won ze de 1e prijs met 242 pt. en 235,5 pt. (totaal 4 wp.) Nu mag ze ZZ zwaar starten.

Martha Boekema won met Gerdina fan Warkum in de L1 dressuur in beide proeven de 2e prijs. In de 1e proef had ze 188,5 pt. en in de 2e proef 192 pt. (totaal 2 wp.) Daniëlle Wester behaalde met Grace in de L2 dressuur in beide proeven één winstpunt, 181,5 pt. en 187,5 pt. Gonnica de Bruin mocht met Ielsa fan e Breewar ook twee winstpunten bijschrijven in de L2 dressuur, 186,5 pt. en 183 pt. Rineke Venema reisde met haar paard El Diva af naar St. Nicolaasga. In de dressuur klasse L2 reed ze twee hele nette proeven. En dat werd beloond met een 2e prijs in de 1e proef met 206 pt. en een 1e prijs in de 2e proef met 202 pt. (totaal 4 wp.)