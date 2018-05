‘Hoe zit het met je verbinding? Ben je nog verbonden of is er een kink in de kabel? Hoe kun je een goede verbinding houden met God, zodat je het weet wanneer hij spreekt.’

Connected is het thema waarover Theo Tolsma in de jongerendienst op zondag 13 mei zal spreken. De dienst wordt georganiseerd door de jeugdcommissie van de Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland en begint om 10:00 uur in Het Baken aan de Nieuweweg 29 in Koudum.