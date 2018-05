Eline Dijkstra van HSV eerste met Cuppers Sarah

HARICH

Vrijdag avond behaalde Annemarieke Olff met haar Ik wist ’t in de Klasse L2 een 3e prijs met 197.5 punten. Janny Schotanus en Izzy nam twee maal de 2e prijs mee naar huis in de klasse M1 met 195.5 en 203 punten, Agnietha van Rijs en haar paard Handsome nam in dezelfde klasse een mooie 3e prijs met 185.5 punten. Janny Schotanus nam zaterdag met Izzy wederom een 2e prijs mee naar huis met 189 punten.