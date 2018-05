Musical voor Warchild

Oudega

Woensdag 9 mei hebben de kinderen van basisschool de Fluessen de musical: een Koning te Rijk opgevoerd van Warchild. Wekenlang hebben alle leerlingen van de Fluessen gerepeteerd om de tekst en de liedjes van de musical in hun hoofd te krijgen. De Fluessen is een kunst en cultuurschool. Kinderen komen in aanraking met dans en toneel en een musical past daar bij. Daarnaast is de school een Covey school. Kinderen leren dat ze zelf initiatieven moeten nemen wanneer ze iets willen. Daarom hebben ze veel verantwoordelijkheid gekregen om van de musical een succes te maken. Zo hebben ze zelf het decor gemaakt en de kleding bij elkaar gezocht.