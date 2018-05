Kwintoruiters kleuren Oranje

Op zaterdag 5 mei 2018 reisden Ingrid Janssen Boelens en Danique Homma af naar CH Franeker. Na een ingelaste pauze van 6 maanden verscheen Ingrid met haar Coco Gabanna voor het eerst weer in de Z1 ring. Zij zette twee mooie proeven neer en dit resulteerde in een 4de en 3de plaats met 218,5 pnt en 216 pnt. Ook Danique was van de partij en reed met haar paard Apple Queen in de klasse L1 naar winst. Haar eerste proef was de winnende proef met 200 pnt en de tweede proef leverde haar een 4de plaats op met 201 pnt. Op zondag 6 mei was het de beurt aan de ponyruiters te CH Franeker. Dominique Janssen verscheen in de B dressuur -ring met zijn mooie zwarte C-pony Zorro. Hij werd eerste met 188 pnt, daarnaast reed hij nog 184 pnt en goed voor een derde plaats. Concours Sint Nicolaasga vond ook plaats op 6 mei en dit was voor zowel de paarden als pony’s. Monique Maurix startte in de klasse B met haar paard Hamulandra en won in de tweede proef een 3de plaats met 192 pnt. Pony amazone Tamara Ketelaar pakte dubbel winst met haar San Remo in de klasse B dressuur Cat D/E. Zij scoorde 201,5 pnt en 205,5 pnt , goed voor 2 maal een 1ste prijs.

Foto: Danique Homma met Apple Queen Strona Lisanne Homma