Op Vrijdag 11 mei is biologisch aspergeteler Jelmer Albada te zien in het programma BinnensteBuiten om 18.50 uur op NOP2.

Jelmer keek op zijn vele reizen in het buitenland de kunst af van het biologisch telen met hulp van paarden. Terug in Friesland ging hij asperges telen. In het programma kookt hij met chef-kok Leon Mazairac.