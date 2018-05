Nieuwe theateracts op Gaasterland Wandeltocht

Met 2446 wandelaars was dit jaar de grootste editie in de 15 jarige historie van de Gaasterland Wandeltocht.

Langs de route was muziek en theater te zien en vooral te horen. “Minefield” was één van de nieuwste theateracts uit de duim van Sjouke Boschma op de Gaasterland Wandeltocht. Gebleken was dat er nog vele mijnen rondzwerven in de bossen van Gaasterland. Onze Oosterburen waren zo vriendelijk om zelf een team met specialisten naar Gaasterland te sturen om deze rommel weer op te ruimen.

Ook was er een debuut van Rudolph de bewegende en spreken zg. animatronic pop. Samen met zijn begeleider zongen ze samen aan het draaiorgel allemaal bekende meezingers. Rudolph’s draaiorgel potpourri is aankomende Hemelvaartsdag nogmaals te zien op Heechspanning Straatfestival en “Minefield” is nogmaals te zien op het Bolstjurrich Straatfestival op 30 Juni.