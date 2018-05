Molen de Kaai viert 90-jarige verjaardag

En dat is heel uitzonderlijk: duizenden molens verdwenen aan het begin van de twintigste eeuw. Toen in 1923 door elektrificatie vele molens tegen de vlakte gingen, groeide langzaam het besef dat ons land wat bijzonders liet verdwijnen. Sloten niet, hier lukte het de molenvereniging op te richten. Een aantal vooraanstaande burgers uit Sloten trok zich het lot van haar eigen wiekendrager aan. Het is dan aan de stad zelf om in actie te komen en de burgemeester gaat op zoek naar medestanders om de molen te redden van de ondergang. Op 11 mei 1928 is de “Vereeniging tot behoud van den Korenmolen en andere monumenten” een feit geworden. Sloten schrijft daarmee geschiedenis. Dit heugelijke feit wordt gevierd op de Nationale Molendag 2018.

Programma

De dag begint om 10 uur met inloop met koffie, thee en limonade, Om 10.30 uur is de officiële start van de Molendag met Fred Veenstra, burgemeester van de gemeente De Fryske Marren. Dan wordt het boekje 90 jaar molenvereniging aangeboden. Om 11.00 uur wordt het kanon afgeschoten met stadsomroeper en schutterij. Om 11.30 uur is de bekendmaking van de winnaar van de kleurwedstrijd in samenwerking met basisschool de Klinkert. De tekeningen zijn opgehangen in de molen

Om 12.00 uur is poffertjes bakken met kinderen. Natuurlijk is er ook muziek, deze keer van Chris Kalsbeek. En dan is er vanaf 12.30 uur Nationale open Molendag. Wie meer wil leren over hoe molens werken of wie een werkstuk of een spreekbeurt over molens wil houden, kan dan alles vragen. De molenaars helpen dan verder.