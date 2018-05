PvdA wil weten waarom miljoenentekort niet voor verkiezingen werd gemeld

De Partij van de Arbeid fractie in De Fryske Marren vraagt het college om met een feitenrelaas te komen over het tekort op het sociaal domein.

In april meldde De Fryske Marren een tekort te hebben van ruim 3 miljoen op de zorgtaken van de gemeente. De PvdA is onaangenaam verrast door de omvang van het tekort en het moment waarop dit naar buiten komt. Na berichten over een mogelijk tekort in oktober bleef het tot april stil.

Stilgehouden voor de verkiezingen?

Daardoor ontstaat het beeld dat er wellicht informatie is achter gehouden met het oog op de verkiezingen in maart. Raadslid Johan Dijkstra: “In de media heeft wethouder Veltman aangegeven dat de informatie lang niet concreet was en blijft hij vaag over wanneer hij wist van het tekort. Wij willen nu de feiten op tafel en precies weten wanneer welke informatie ambtelijk en bestuurlijk bekend was.”

Funest voor vertrouwen politiek

De PvdA hoopt dat het college snel met de feiten komt en verwacht een helder verhaal van de verantwoordelijk wethouders over waarom ze de gemeenteraad niet eerder hebben geïnformeerd. Fractievoorzitter Wietze de Haan: “Wij verwachten van de wethouders dat ze de raad zo snel mogelijk informeren, zeker als het gaat om de financiële positie van de gemeente.” In de verkiezingstijd gingen alle partijen er nog vanuit dat de gemeente financieel op orde was en er mogelijkheden lagen om te investeren. Nog geen maand later krijgt de burger te horen dat er voor miljoenen moet worden bezuinigd. “Deze gang van zaken is funest voor het vertrouwen in de gemeente politiek” Aldus de Haan.