Paard Grace behaalt sportpredicaat

In het 1e parcours klasse M sprongen ze een foutloos parcours. In het 2e parcours klasse Z was deze combinatie wederom foutloos en wonnen ze de 4e prijs. Met deze sublieme uitslag bij de al behaalde punten kreeg Grace het sportpredicaat. Annelies Yntema deed met Cardinal op Koningsdag mee aan een dressuurwedstrijd op stoeterij Horsea. In de 1e proef won ze de 3e prijs met 188 pt. en in de 2e proef nam ze het oranje lint in ontvangst met 195,5 pt. (totaal 3 wp.)

Foto Arjen Schilperoord