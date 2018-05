Betsema Groep verhuist naar het westen

Momenteel worden meerdere locaties bekeken. De werkzaamheden van het bedrijf, dat de afgelopen jaren doorontwikkelde in onderaanneming, projecten en ontwikkeling en hefsteigers, zijn steeds meer verschoven richting de Randstad. Het is dan ook logistiek een grote verbetering om een locatie centraler in het land te betrekken.

Werkgebied

De locatie in Balk is te klein en de afstanden naar de projecten zijn te groot geworden. Eigenaar Jaap Betsema: “Ons werkgebied is al vele jaren Midden-Nederland en de Randstad. Ook wonen inmiddels steeds meer medewerkers daar. Als bedrijf betekent deze verhuizing een enorme besparing”. Het plan om richting Midden-Nederland te gaan, is er al lange tijd. “Nu ons pand in Balk niet meer past, voegen we de daad bij het woord”, legt Jaap Betsema uit.

Medewerkers van Betsema Groep werden al begin maart op de hoogte gesteld van deze plannen. “Ook voor het kantoorpersoneel is deze verplaatsing een grote verbetering,” aldus Betsema. “Het betekent voor hen minder woon-werkverkeer. Natuurlijk is het een hele stap om na jarenlang in Balk gevestigd te zijn het familiebedrijf te verplaatsen. Maar het vertrouwen van het personeel en de voordelen voor zowel bedrijf als medewerkers zorgen ervoor dat we uitkijken naar deze nieuwe stap.”

Locaties bekijken

Momenteel worden meerdere locaties bekeken. Daarbij zijn oppervlakte en ligging de belangrijkste aandachtspunten. Volgens planning wordt binnen enkele weken een definitieve keuze gemaakt.

Jaap Betsema is de derde generatie Betsema in het bedrijf, dat in 1965 door zijn opa werd opgericht. Betsema Groep verlaat Friesland niet. In Wolvega wordt momenteel een nieuw pand gebouwd waar het in 2014 overgenomen Delfsma Bouw & Ontwikkeling in komt. Op 18 mei wordt het hoogste punt van deze nieuwbouw gevierd en tevens aandacht gegeven aan het 100-jarig bestaan van Delfsma Bouw.