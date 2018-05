Amazones sluiten ponyclubtijdperk Freuleruiters af met strandrit

Deze strandrit stond vorig jaar oktober ook op de agenda maar toen gooide het weer steeds roet in het eten. Dit zou dan de laatste activiteit van ponyclub De Freuleruiters zijn geweest. Want 1 januari 2018 zijn LR Gaasterland en ponyclub De Freuleruiters samengegaan in de HSV Gaasterland. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en zowaar kon het nu wel doorgaan.

De leden verzamelden zich op het parkeerterrein van manege Harich waar na koffie en gebak in een colonne van 9 auto’s naar Noord Holland werd gereden. Daar aangekomen werd er voor een goede lunch gezorgd. Toen werden de pony’s opgezadeld en reden er 14 amazones de duinen van Julianadorp in. Op het strand was het even wennen en gingen ze in stap langs de kustlijn. Omdat er ook een zeeviswedstrijd was moesten ze wel rustig aan doen. Na 2 uurtjes in draf en galop over het strand ging nu iedereen het water in. Wat een dolle boel. Mens en dier genoten. Met deze strandrit werd het ponyclubtijdperk De Freuleruiters afgesloten.

Op de foto

Vlnr Thura de Boer, Amber van Gosliga, Ylse Molenaar, Wiepkje vd Wal, Ronja Weijer, Ieke Wijers, Isa Groenhof, Aytra de Boer, Aukje Veldman, Fabienne Jongstra, Janneke Folkertsma, Sjoeke Kampen, Lonneke Folkertsma en Pytrik van Slooten (foto Durkje vd Wal)