Harich gebrand op winnen

Na twee nederlagen op rij en het verlies was Harich erop gebrand om te winnen. Daarbij speelde ook mee dat de uitwedstrijd tegen Noordenveld eerder werd verloren.

Voorafgaand aan de wedstrijd speelde Harich 2 tegen Noordenveld 2. Harich 2 won het duel met dikke cijfers. De eindstand werd uiteindelijk 39-22.

Openingstreffer

De openingstreffer bij Harich 1 kwam van de thuisploeg die fel en sterk begon aan de wedstrijd. Met gevarieerd spel en fraaie aanvallen kon Harich gemakkelijk scoren, wat zich uitte in een 6-1 voorsprong. Gedurende de eerste helft kwam Noordenveld beter in het spel, mede doordat Harich iets minder scherp verdedigde. Hierdoor was de ruststand 17-14 in het voordeel van Harich.

Na rust was de opdracht van trainer Peter de Groot dat ieder zijn taak uit moest voeren en dat het verdedigend beter moest. Harich begon vol vertrouwen aan de tweede helft om de voorsprong uit te bouwen. maar de uitploeg scoorde als eerste. Het werd een lastige tweede helft; Noordenveld kwam langszij en kwam gemakkelijker tot scoren, daar waar het bij Harich juist moeizamer ging. Arjen Bergsma kwam in het veld. Dit kwam het tempo van het spel ten goede. Ook werd in het andere vak tactisch gewisseld. Tot de laatste seconden bleef het spannend, maar doordat Arjen Bergsma zijn tweede strafworp forceerde, trok Harich aan het langste eind na de benutte strafworp van Nynke Oenema; 23-22. Harich staat nu op een gedeelde 3e plaats samen met HHV en De Granaet. Noordenveld staat op de 6e plaats op de ranglijst.

Zowel Harich 1 als 2 spelen zaterdag 12 mei thuis tegen Sparta (Zevenhuizen).