Gemeente organiseert pubquiz over wonen

In de woonvisie staat hoe mensen in de toekomst willen wonen. Maar die is opgesteld door de gemeente. En deze wordt elke vier/vijf jaar bijgesteld. En dat bedenken ze bij die gemeente niet achter hun bureau, maar in overleg met zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente. Ze snappen dat een avond praten over visie en beleid niet iedereen even gelukkig maakt, dus doen ze het dit keer anders.

Pubquiz

Met een pubquiz namelijk. Team tegen team en de winnaar krijgt een prijs. De vragen gaan over wonen in het algemeen, en hier en daar over wonen in De Fryske Marren. De input wordt gebruikt als basis voor de woonvisie. En de drankjes en hapjes zijn voor ons. De pubquiz is in Party en zalencentrum ’t Haske in Joure vanaf 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Rond 22.00 uur is het afgelopen.

Meedoen in een team van maximaal 5 personen kan door aanmelden via mail: communicatie@defryskemarren.nl of WhatsApp op 06 22 38 82 14. Ook een direct message via Twitter of Facebook is mogelijk. Vragen kunnen ook via die kanalen gesteld.