Film 11 Friese Fonteinen vanaf 24 mei in de bioscoop

Regisseur Roel van Dalen (Ajax – Daar hoorden zij engelen zingen, De Kinderen van de Hondsberg) volgde voor de film 11 Friese Fonteinen gedurende twee jaar het kunstproject 11Fountains, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Hij laat zien hoe curator Anna Tilroe de nauw betrokken Friese bevolking enthousiast probeert te maken voor de nieuwe en spraakmakende waterkunstwerken. Cabaretier Jan Jaap van der Wal overziet alles en geeft op een geheel eigen wijze commentaar in een snedige conference. Public Film brengt de film 11 Friese Fonteinen vanaf 24 mei uit in de filmtheaters in Friesland en in een geselecteerd aantal bioscopen in de rest van het land, waaronder Amsterdam en Nijmegen. Op 20 mei start bovendien een gelijknamige driedelige televisieserie van de NTR op NPO 2.

Over 11 Friese Fonteinen, de film

In de Friese elf steden worden in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, elf fonteinen gebouwd door evenzoveel internationale topkunstenaars: 11Fountains.

Curator van het ambitieuze project is de gevierde Anne Tilroe. De film11 Friese Fonteinen laat zien hoe Tilroe de nauw betrokken Friese bevolking voor de nieuwe waterkunstwerken probeert te winnen. Dan blijken autonomie van de kunstenaar en de smaak van het publiek niet vanzelfsprekend samen te gaan.

Lukt het Anna Tilroe om draagvlak onder de bevolking te creëren en van Friesland een niet te missen bestemming te maken voor nationale en internationale toeristen, of strandt het ambitieuze project op de nuchterheid van de Friese bewoners die hun geliefde marktplein zien verdwijnen?

Cabaretier Jan Jaap van de Wal trekt Friesland in en geeft als rasechte Fries zijn humoristische commentaar op het proces.

De première van de film is in Sneek op maandag 21 mei. Met Jan Jaap van der Wal, curator Anna Tilroe en fonteinkunstenaars.