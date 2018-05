Egbert Otten gecertificeerd als clubmeester bridge

Egbert Otten werd tijdens de afsluiting van het bridgeseizoen bij de club in Balk compleet verrast door het certificaat Clubmeester. De club sloot het seizoen overigens af met een gezellige Bringo. Dit is een combinatie van bridge en bingo.

De voorzitter bedankt verder Frans en Foekje Hoogervorst heel hartelijk voor de jarenlange bestuurs- en clubdiensten. De beker voor de clubkampioenen ging weer naar Herman Mous en Mattheo van Rijs. Hilly Dijkstra en Berty van der Ham hadden Bingo en dat ging niet ongemerkt voorbij! En toen was daar toch echt het moment van afscheid nemen en dat was weer best even naar. ‘Maar ach, het fleant ek wer vorbei,’zo stelden de leden elkaar vervolgens gerust.

Herman en Mattheo opnieuw Clubkampioenen:

Foekje en Frans Hoogervorst, van harte bedankt voor al het werk voor BC Balk in meer dan tien jaar!

Hilly Dijkstra en Berty van der Ham waren de eerste Bingowinnaars

En last, but no least, Egbert Otten die totaal onverwachts Clubmeester werd