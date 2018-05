Weromsjen yn Gaasterlân (370)

Op de foto van deze week staan de medewerkers van het distributiekantoor bij hun reünie op 15 juni 1974. Bij het sluiten van het kantoor in 1949 was afgesproken dat er 25 jaar later een reünie zou worden gehouden. Zij staan voor de toenmalige ingang van het kantoor. Geheel rechts was het administratiegebouw van het gemeentehuis. Achter de groep is nog het mededelingenbord van de gemeente te zien. Daarin werden o.a. op iedere vrijdagmiddag de lijst met ondertrouwde personen bekendgemaakt. Zittend v.l.n.r. twee onbekende dames, Martzen Boersma – Hoogeveen, Douwe Sijtsma uit Balk en Piet de Jong, destijds uit Oudemirdum. Op de achterste rij Jisk Beimin. De volgende heer is Hendrik van der Goot die gemeentesecretaris van Grootegast is geworden. Wie zijn de anderen?

Foto: Hanneke de Jong, tekst: Jan Geert Vogelzang en Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327