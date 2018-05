Klarie Sybesma 25 jaar op de Wâlikker

Woensdag 25 april is op de Wâlikker in Oudemirdum het jubileum van Klarie Sybesma gevierd. Al 25 jaar is ze werkzaam op de school en zorgt ze er dagelijks voor dat de kinderen in een frisse en schone ruimte kunnen werken en spelen. Ook heel fijn voor de leerkrachten.

Klarie is echt een topper en neemt haar werk heel serieus. Ze kijkt niet op een uurtje meer. Zij verdiende dan ook een fijne feestdag, samen met man en dochter. De kleuters hebben haar opgehaald van huis, in het treintje. Eenmaal op school stond de koffie met heerlijke taart klaar en waren er ook oud-collega's om haar te feliciteren. Daarna maakten de kinderen een mooie ( door oud-collega H. Tollenaar ontworpen) kleurplaat en was er een feestprogramma met dans, zang, toneel en natuurlijk een cadeau. Als klap op de vuurpijl, later op de dag, een High Tea in Lemmer.