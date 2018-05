Hobby van Gauke en Gretha na 35 jaar meer dan springlevend

De hobby van Gauke en Gretha was dusdanig uit de hand gelopen dat ze besloten om in 1983 een museum van schaatsen te openen. Jeen van den Berg verrichtte de opening. Het bezoekersaantal werd groter en in de loop der jaren kreeg het museum, wat in particulier bezit is, steeds meer naamsbekendheid. In 1988 werd dan ook de naastgelegen boerderij gekocht en daar werd het museum enorm mee uitgebreid. Deze keer was het Rein Jonker die het Schaatsmuseum opende.

Kind aan huis

Echter de winnaars van de Elfstedentochten werden kind aan huis in het Schaatsmuseum en wilden hun dierbare medailles, schaatsen en andere eremetalen graag tentoonstellen in het museum. Zo gebeurde het dat er een Elfstedenzaal werd gebouwd in 1991. Tot de dag van vandaag zijn de grootste collectie schaatsen, sleeën en tegels te bewonderen in het museum. Er zijn schaatsen en foto's van de koninklijke familie, onder andere de schaatsen van Koning Willem Alexander en onlangs kregen ze de schaatsen van Wilhelmina nog aangeboden.

Gauke en Gretha zijn het gezicht van het Schaatsmuseum en ze zijn dan ook door velen in het zonnetje gezet vanwege het behouden van de culturele schaatsgeschiedenis.