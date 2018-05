Het plichtsgevoel van Rein en Nieske Glashouwer

De Tilanus penningen liggen al te glimmen op tafel. Rein en Nieske Glashouwer zitten klaar en schenken een lekker kopje koffie. Ze zijn vol lof over de huldiging die hun overviel, de huldiging ter ere van 40 en 50 jaar trouw lid van de EHBO.

We moesten de pronk aan

,,Het was zo mooi, die middag in de Gearte!”, vertelt Nieske. ,,Onze kinderen zeiden dat ze een dinerbon hadden die ze met z’n tweeën niet opkregen. Of wij niet met hen uit eten wilden? Ik was niet fit, dus ik zei dat ze het maar annuleren moesten. Maar onze zoon René belde zaterdagmorgen en zei dat we om 15.45 uur ‘de pronk’ aanmoesten en dat hij ons kwam halen. Wij dachten dat we ergens naar toegingen om familiefoto’s te maken.” ,,Maar toen kwamen we in de Gearte en toen zaten alle kinderen en EHBO-leden in de zaal”, vult Rein aan. ,,Een grote verrassing natuurlijk! Prachtig. Iedereen had het ontzettend goed stilgehouden, we wisten niet wat ons overkwam.”

‘Het hoorde erbij’

Op 22 april 1968 werd Nieske Glashouwer lid van de EHBO in Bakhuizen. Ze werkte bij Nestlé op kantoor en de kantoordames mochten naar Joure voor een EHBO-cursus. ,,Maar dan wel in onze eigen tijd. Toen ik later in Bakhuizen erbij kwam, bleek mijn eerder gehaalde diploma niet geldig. Ik deed opnieuw examen en slaagde.” ,,Ik deed met een groepje examen in Sneek”, weet Rein zich te herinneren. ,,Je deed het gewoon, het hoorde erbij. Nieske en ik hebben later ook nog AED erbij gedaan. En dat heb ik al eens in praktijk gebracht. Ik heb iemands leven gered met reanimeren.” ,,Ik kende bepaalde omschrijvingen compleet uit mijn hoofd”, zegt Nieske. ,,Dan vroegen andere leden me: ‘Nieske wat is ook alweer een shock?’ En dan kon ik dat zo opdreunen. Maar door de jaren heen zijn heel veel zaken en begrippen veranderd. Wat wil je ook, we zijn inmiddels 50 jaar verder.”

De EHBO Bakhuizen zag haar ledenaantal nogal fluctueren. Op het dieptepunt waren er nog maar 9 leden. ,,Maar we hebben de vereniging altijd draaiende weten te houden”, zegt Nieske. ,,En er waren tijden bij dat we meer dan 40 leden hadden. Maar het zakt nu weer af. Veel mensen doen BHV, dus die komen niet meer naar de EHBO. We komen in de winter acht avonden van twee uren bij elkaar. En die oefenavonden zijn altijd heel gezellig, en er is altijd wel een uitspatting.” ,,Het oefenen op locatie is meestal echt en hilarisch”, aldus Rein. ,,Ik zat eens klem tussen ijzeren fabrieksbalken en toen moest een ander lid me zogenaamd redden, die schrok zich wild. Ach ja, een geintje hoort erbij.”

Trouw, betrokken en actief

Het echtpaar is niet alleen trouw en actief bij de EHBO, ook talloze andere verenigingen kunnen rekenen op hun actieve en betrokken inzet. ,,We zijn nu eenmaal plichtsgetrouw”, zegt Nieske. ,,We hebben geleerd om altijd actief te zijn, en dat heeft ons veel gebracht in het leven.” ,,We voelen ons verantwoordelijk”, besluit Rein. ,,Dat zit in ons, en dat gaat er ook niet weer uit.”

Amanda de Vries