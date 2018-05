It Flinkeboskje introduceert dit jaar Helden van de Friese streekmarkt. Jelmer Albada van Gaast’sperges is de eerste in de reeks met zijn Gaasterlandse goud.

Een duurzaam product telen met respect voor de natuur, dat is wat Jelmer Albada van Gaast’sperges voor ogen had. Inmiddels doet hij dit in Gaasterland en op de Friese Streekmarkt in Hemelum deelt hij onder andere zijn passie en zijn product.

De jonge enthousiasteling, geboren in een boerenfamilie te Harich, is na vele omzwervingen over de wereld, weer terug in zijn geliefde geboortestreek. Zijn reizen bestonden niet zozeer uit vakantie-vieringen, maar meer uit het onderzoeken naar waar zijn passie ligt. Van jongs af aan was de interesse voor de landbouwcultuur aanwezig. Naarmate hij ouder werd, groeide deze interesse alleen maar. Na tig boeken hierover te hebben gelezen, na diverse stages en opleidingen in binnen- en buitenland te hebben gedaan, was het tijd zijn hart te volgen. Hij pachtte een stuk land in het dorp waar hij nu woont, van biologisch melkveebedrijf de Graasboerderij. Dit bedrijf was ook blij met Jelmer zijn komst. Het sluit geweldig bij elkaar aan en ze delen, ondanks de verschillende werkzaamheden, dezelfde normen en waarden. Waar het kan, zet Albada echte paardenkrachten in. De dieren maken de cirkel compleet. Op deze manier is hij zo verantwoord mogelijk bezig.

Niet bij de grootgrutters

De witte en groene asperges die Jelmer verkoopt, liggen niet bij de grootgrutters. ‘Het is belangrijk voor mij om te weten waar mijn product terecht komt. Het liefst zet ik de streek op de kaart door het product ook in de streek te verkopen. Dit past het beste bij mijn manier van denken en doen’, aldus Albada. De met liefde en zorg geteelde asperges vinden hun weg wel. Restaurants, winkels, maar ook streekmarkten zijn een perfect platform om mensen meer te vertellen over het proces.

Op 6 mei en 3 juni is Jelmer met zijn Gaast’sperges te vinden op de streekmarkt op de Flinkefarm in Hemelum. Dit valt precies in het asperge-seizoen. Op de markt kun je verder ook andere streekproducten vinden, is er live muziek van Alie & Tommy en zijn er kidsworkshops. Op het evenemententerrein bieden meerdere foodtrucks heerlijk eten aan. De streekmarkt is op de Flinkefarm in Hemelum, aan het Flinkeboskje 2 op zondag 6 mei van 10.00 tot 17.00 uur.