‘Bedankt soldaat, dat je voor ons hebt gevochten’

Ze richten letterlijk het woord tot hen, terwijl ze op afstand van hun graven stonden. ‘Bedankt soldaat,’ zei de een na de ander en sprak daarbij verder waardering uit. Voor het feit dat ze hadden gevochten voor mensen die ze niet kenden, dat ze er voor gezorgd hadden dat wij in Nederland nu in vrijheid leven, voor hun dapperheid en voor nog heel veel meer zaken. Op het einde lieten de jongeren weten dat ze hoopten dat de soldaten hoog in de hemel hun woorden hoorden en zouden voelen hoe blij wij in Nederland zijn met wat zij voor ons hebben gedaan.