Van kledinghoek kleuterlokaal naar kledingwinkel

Medewerker Akkelies en haar collega’s ontvangen de kinderen hartelijk en de kleuters mogen direct aan de slag. Sommige kinderen kijken nog een beetje afwachtend toe hoe hun klasgenootjes enkele kledingrekken buiten zetten. Dit verandert al snel wanneer Akkelies hen meeneemt naar de kinderschoenen in de winkel. De kinderen staan te popelen tot hun voet wordt opgemeten. Nieuwsgierig zijn ze naar het getal wat de voetmeter aangeeft.

Camera’s zijn het spannendst

Op school werken de kinderen enkele weken rond het thema kleding. De huishoek is samen met de kinderen en de juffen Marije en Tineke ingericht als kledingwinkel waarbij de kassa en het pashokje onmisbaar waren. De kinderen gingen dan ook met enige voorkennis over voorraad en prijskaartjes naar Balk waar ze via de trap naar het grote magazijn mochten. Vrolijk werd er een prijskaartje door de kleuters achter de kassa gescand en hebben ze het bijna echt afgerekend. Het meest spannende van het bezoek vonden de kinderen het beveiligingssysteem met de verschillende camera’s. Tot slot mochten de kinderen over de catwalk hun eigen kleding showen. De heren van groep 2 hadden de dag vooraf aan het bezoek onderling afgesproken dat ze voor deze gelegenheid hun voetbaltenue aan zouden trekken!