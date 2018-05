Eeuwfeest voor Vrouwen van Nu Gaasterland

In mei 1918 begon in Gaasterland ‘Vereniging van Oud leerlingen van het Landbouwhuishoudonderwijs’ (zie kader). In 1948 ging de vereniging verder onder de naam ‘Bond van Plattelandsvrouwen Friesland’, en in 2002 werd deze omgedoopt tot ‘Vrouwen van Nu’. Inmiddels zijn we een eeuw verder en is de vereniging nog altijd springlevend. Foke van der Wal, secretaris en Gerda Roelevink, voorzitter, vertellen over hun ervaringen en halen de nodige herinneringen op.

,,In 1980 kwam ik via mijn schoonmoeder erbij”, zegt Gerda. ,,Ik weet nog dat er een lezing was over armenhuizen, dat leek me erg mooi. Maar die viel tegen! Daar stond tegenover dat een boekbespreking waar ik van tevoren niet zoveel van verwachtte, toch geweldig was.” Foke deed haar intrede bij de Vrouwen van Nu in 1991. ,,Ik was eerst in Elahuizen bij de Christelijke Vrouwenbond. Toen ben ik overgestapt naar de Plattelandsvrouwen in Balk. Het programma sprak mij aan. De eerste bijeenkomst was meteen al een hele leuke: Anker en Anker advocaten kwamen langs.”

De dames zijn in het bezit van het oudste notulenboek van de vereniging. Het stamt uit 1945 en is in een keurig handschrift beschreven. ,,In de oorlog lag de vereniging stil”, weet Gerda. ,,Pas daarna kwam alles weer in beweging en dit leidde uiteindelijk tot een huidig ledenaantal van 118. De gemiddelde opkomst per middag of avond is ongeveer 60 leden, en met Kerst zitten we zo rond de 90. We hebben ook een eendagsbestuur, hierbij organiseert een groep leden voor een keer een avond. Ook hier wordt altijd goed op gereageerd.” ,,Ik denk dat we wat meer cultureel en informatief geworden zijn door de jaren heen”, aldus Foke. ,,Voorheen waren we wat educatiever. Zo vond ik de bijeenkomst met een medewerker van de ambulancezorg heel bijzonder en ook de lezing over het leven in een AZC. Maar ook de avond over Friese paarden staat me nog goed bij. Onze programma’s zijn nog altijd zeer divers en bieden van september tot en met april voor elk wat wils.”

Beide dames hebben een schat aan ervaring opgebouwd in het bestuur van de vereniging. Gerda geeft aan dat ze er veel van geleerd heeft. ,,Ik heb leiding leren geven, en voor mijn mening uit durven komen. Voorheen heette de voorzitter presidente, heel chique. De eerste keer voorzitten was eng, ik werd echt voor de leeuwen gegooid. Maar je doet je best en staat open voor positieve kritiek. Meer kun je niet doen.” ,,Voor de eerste keer praten in het openbaar was ik erg zenuwachtig”, herinnert Foke zich. ,,Maar het ging goed en ik deed het op mijn eigen manier.” ,,Je kunt ook niet iets doen wat niet van jezelf is”, vult Gerda aan. ,,Dat voelt niet natuurlijk.” Naast een jaarlijks reisje, dat de vereniging maakte, werden er ook serieuzere zaken aangepakt. Zo zorgden ze ervoor dat de bezoekuren voor kinderen in Antoniusziekenhuis in Sneek werd uitgebreid. Een ander wapenfeit is de invoering van het bevolkingsonderzoek naar borst- en baarmoederhalskanker. Landelijk telt Vrouwen van Nu 43000 leden en die hebben – misschien soms onopgemerkt - een niet geringe bijdrage geleverd aan onze huidige maatschappij.

Een eeuw bestaan kan niet zonder groot feest vieren. Daarom pakken de Vrouwen van Nu grootst uit met een feest dat vier dagen duurt. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en het belooft een mooie week te worden. Gerda: Op maandag 14 mei komt gedeputeerde Sietske Poepjes als gastspreker. Dinsdag 15 mei maken we een mooie rondvaart over de Friese meren, woensdag 16 mei is Gaasterland het decor voor een fietstocht. We sluiten de week feestelijk af met cabaretgroep Twee recht twee averecht. Het belooft een mooie week te worden, we hebben al een mooie opkomst, zoals het nu lijkt.”