Treant doet eerste darmoperaties met Da Vinci robot

Dankzij de robot kan de specialist nog nauwkeuriger het operatiegebied bekijken en met instrumenten werken waarmee meer bewegingen kunnen worden gemaakt. De chirurgen verwachten dat patiënten na een operatie met behulp van de robot minder pijn hebben en nog voorspoediger herstellen.

Training

Voordat je een operatie doet met behulp van een robot, moet je daarin getraind worden. Maagdarm-chirurgen Renske Schasfoort en Frank Kloppenberg hebben hun robotvaardigheden opgedaan in Gent en brengen dat nu in Emmen in de praktijk, onder begeleiding van een zogenaamde proctor: een opleider/chirurg uit een ander ziekenhuis. Zij worden daarbij geassisteerd door vier operatieassistenten die ook getraind zijn in het gebruik van de Da Vinci robot. Dit is belangrijk omdat de assistenten – in tegenstelling tot de artsen die een aantal meter verderop zitten – bij de operatietafel staan en moeten weten waar de specialist mee bezig is.

Voordelen patiënt

“Operaties die worden uitgevoerd met behulp van een robot zijn de toekomst”, aldus Renske Schasfoort. “Bovendien verwachten we dat patiënten na een darmoperatie met de Da Vinci minder pijn ervaren, omdat we nauwkeuriger kunnen werken en minder hoeven te manoeuvreren met instrumenten. Overigens volgen we ook bij deze operaties - net zoals bij al onze andere darmoperaties - al tien jaar het internationaal vastgestelde ERAS-programma. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery. Het is een werkwijze om patiënten na een operatie sneller te laten herstellen. De gemiddelde opnameduur na een darmoperatie op drie ziekenhuislocaties van Treant is zes dagen, maar soms kunnen patiënten al op de tweede of derde dag na de operatie naar huis. We streven ernaar de opnameduur zo kort mogelijk te houden.”

Chirurgie van de toekomst

De laatste jaren is de Da Vinci steeds meer in gebruik geraakt bij chirurgen in Nederland en Europa, meestal in navolging van urologen en gynaecologen. Afgezien van darmoperaties, is het op termijn ook mogelijk om verzakkingsoperaties van de endeldarm en operaties bij een scheurtje in het middenrif met de robot uit te voeren.

Het voordeel van de Da Vinci robot is dat er instrumenten bij gebruikt worden die meer bewegingen mogelijk maken dan de gebruikelijke instrumenten bij kijkoperaties. Hierdoor is het bijvoorbeeld eenvoudiger om hechtingen in de buikholte te plaatsen. Verder is het zicht tijdens de operatie met een robot nog beter dan met ‘scopische’ operaties. Voor de chirurg heeft de robot als extra voordeel dat de operatie zittend plaatsvindt. Hierdoor is er minder overbelasting van nek, rug en schouders van de operateur.

Hoeveel operaties er uiteindelijk met behulp van de Da Vinci robot worden gedaan is nog niet geheel duidelijk.