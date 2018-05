Sportzorg voor Jeugd kent vliegende start

Dit Emmer initiatief van een groot aantal bedrijven en instellingen die met sport te maken hebben kreeg veel weerklank tijdens de eerste bijeenkomst. Voetbalvereniging DZOH verbond zich als eerste aan Sportzorg voor Jeugd. Even later gevolgd door handbalvereniging E&O, Rugbyclub Emmen en EAC De Sperwers.

Wat behelst Sportzorg voor Jeugd? Berry Lampe van Lampe Therapie, initiatiefnemer van het project, weet daar alles van. “Zorg in de sport is bij de meeste verenigingen gericht op volwassen, op het eerste team. Wij willen met Sportzorg voor Jeugd een optimaal sportklimaat creëren voor de jeugdige sporter.” Volgens Lampe is er bij veel clubs weinig geregeld op het gebied van medische zorg in brede zin. “Daar spelen wij op in met Sportzorg voor Jeugd. Hoe ga je als vereniging bijvoorbeeld om met blessures, groeiproblemen, hoe signaleer je ongewenst gedrag en wat doe je daaraan en hoe vang je kinderen met een rugzak op.”

Kennispartners

Nou heeft Lampe niet zelf alle kennis in huis. Daarom is er een heel scala aan kennispartners verbonden aan Sportzorg voor Jeugd. Dat zijn Schutrups podotherapie, Lopharm sportmedische en pedicure groothandel, Sportarts Hans de Vries van Treant Zorggroep, Special Heroes sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, Tip Top Sportpsycholoog, Gemeente Emmen met het project Emmen gezond, Sligro horecagroothandel en Lampe Therapie.

“Kinderen zullen altijd centraal staan”, legt Lampe uit. “De kennis die bij alle partners aanwezig is, gaan we delen met de clubs. Daardoor kunnen we verenigingen naar een hoger niveau leiden. We gaan tijdens workshops, kennissessies en infoavonden in gesprek met ouders, bestuurders en trainers.”

Als voorbeeld noemt Lampe de inbreng van Lopharm, Schutrups en Special Heroes. “Dit bedrijf heeft een mooi trainingspakket samengesteld dat inspeelt op de lenigheid, vaardigheid en coördinatie bij de jeugd. We zien gewoon dat coördinatie een probleem is met de kans op blessures. Daarvoor hebben we ook een 3.0 versie van de warming-up en cooling-down bedacht. Schutrups is bijvoorbeeld een autoriteit op het gebied van voetproblemen. Met hun zooltjes kunnen ze bewerkstelligen dat er minder voet- en houdingblessures zijn. Special Heroes gaat uitleggen hoe je buitensporig gedrag signaleert en hoe ga je daarmee om als trainer en ouder. Via gedragsworkshops voorkom je dan dat een kind afhaakt.”

Voordelen

Natuurlijk zijn daar kosten aan verbonden. Verenigingen die zich aansluiten betalen 99 euro per jaar. Lampe: “Daarvoor krijgen ze meteen al voordelen van Sligro zoals een smoothie-apparaat of tosti-ijzer voor gezonde voeding. Ook geeft Sligro, dat een verband is aangegaan met de KNVB, workshops over gezonde voeding.”

Emmenaar Lampe toont zich uiterst tevreden over de eerste bijeenkomst. “Dit is de basis en hier gaan we op voortbouwen. Het is de bedoeling dat Sportzorg voor Jeugd een stichting wordt met een bestuur waar ook verenigingen zitting in nemen. De eerste sessies, die in oktober beginnen, staan al gepland. Als dit een succes wordt gaan we dit initiatief ook buiten de gemeentegrenzen ontwikkelen.”

Meer informatie staat op www.sportzorgvoorjeugd.nl.