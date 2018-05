SamenLoop voor Hoop in Rensenpark

De Vlinderstad Emmen krijgt in 2020 een tweede editie van de SamenLoop voor Hoop. Daarover vertelde voorzitter Hans ten Cate donderdag in zijn eigen Emmer hotel.

Het loopevenement tegen kanker vindt op 20 juni van dat jaar plaats in het Rensenpark. De eerste editie vond drie jaar geleden plaats in en rondom het stadion van FC Emmen. Het 24 uur durende loopgebeuren trok destijds duizend deelnemers en ruim vijfduizend toeschouwers. De verzamelde 150.000 euro kwam ten goede aan KWF Kankerbestrijding.

Hogere opbrengst

Preses Ten Cate verwacht tijdens de tweede SamenLoop voor Hoop beduidend meer geld voor het goede doel op te halen. “Voor een nieuw evenement was de opbrengst ronduit grandioos. Bij de tweede editie gaan we dit zeer zeker overtreffen.” Ten Cate is ook buitengewoon enthousiast over het Rensenpark als locatie voor de tweede Emmer SamenLoop voor Hoop. “De sfeer daar is nu eenmaal heel bijzonder. Ik verheug me er heel erg op.”

Team per dorp

Het bestuur hoopt ook veel deelnemers uit de dorpen rondom Emmen enthousiast te krijgen. In 2015 waren het vooral Emmenaren die op het gebeuren afkwamen. Om dit te veranderen wil de organisatie de overlegpartners uit de dorpen nauw bij de SamenLoop voor Hoop betrekken. “Een team per dorp, dat zou echt fantastisch zijn. Ik hoop echt dat het lukt. Wij gaan daar in elk geval alles aan doen”, blikt Ten Cate alvast vooruit.