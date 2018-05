Merel Trip hoofdprijswinnaar VLOG battle

Merel Trip uit Emmer-Compascuum heeft woensdag de hoofdprijs van de VLOG battle Emmen in ontvangst mogen nemen. Zij kreeg uit handen van directeur Chéry Wortelboer van Rabobank Emmen-Coevorden in het bruggebouw van het gemeentehuis een MacBook Air.

Merel heeft aan alle themawedstrijden van de VLOG battle meegedaan en wist daarbij techniek goed naar voren te brengen met vlogs bij onder andere Cross Point, Max Media en Wildlands.

Het doel van de battle was om jongeren in de regio op een speelse en uitdagende manier warm te maken voor alles wat met techniek te maken heeft. De wedstrijd begon september vorig jaar en bestond uit vier thema’s, waarbij bedrijven hun deuren openden zodat de jongeren een kijkje achter de schermen konden nemen en daarover een vlog konden maken.

Bij elk thema streden de jongeren om flinke prijzen. Tijdens de battle kwamen de deelnemers op eigentijdse wijze in contact met de vele facetten die techniek in zich heeft en de soorten banen en mogelijkheden in de Dutch TechZone. Directeur Herman Idema van VPB Emmen: “Er zijn op dit moment veel banen in de techniek met uitstekende toekomstperspectieven. Lokale bedrijven zitten te springen om gekwalificeerd personeel en om instroom van jonge medewerkers. Kortom: keuze voor techniek is een uitstekende voor de toekomst!”

Prijzenregen

Tijdens de prijsuitreiking werden ook de prijzen voor het laatste thema Dagelijks leven & Logistiek uitgereikt. De winnaar van de eerste prijs, een waardebon van 200 euro, was Jarno Klingenberg. Een tablet ging naar Bram Middendorp, die de tweede prijs won. Zoë Jong ontving als derde prijs een stoere rugtas. De techniekprijs ging naar Milan Stoffers. Jarno Klingenberg ging naar huis met de snelheidsprijs. Twee entreetickets voor Wildlands werden gewonnen door Sophie van der Ark. Voor alle aanwezigen was er een goedgevulde goodiebag.

Positief gevoel

“Het is geweldig het enthousiasme te zien bij de jonge vloggers en bij de bedrijven in de regio die belangeloos hun medewerking hebben toegezegd. Deze inspiratie is de kern van wat we met Dutch TechZone willen bereiken: samenwerken inspireert!”, zegt Maureen Nederhoed van Harwig, samen met het Drenthe College een van de initiatiefnemers van het project. “We hebben een positief gevoel overgehouden aan de battle. We hebben de kinderen in contact gebracht met techniek en hebben ze veel laten zien. Tijdens de workshops bleek dat dit echt een eye-opener voor de kinderen was, dat overal en in elk bedrijf techniek aanwezig is.”

Maatschappelijke relevantie

Het tekort aan technisch geschoold personeel is momenteel een veelbesproken onderwerp. Zo zegt Maureen Nederhoed: “In de Dutch TechZone speelt deze problematiek een grote rol. Met deze wedstrijd hebben we geprobeerd een zaadje te planten en hopen dat we over enkele jaren flink kunnen oogsten. We zijn nu bezig met een evaluatie van de wedstrijd en onderzoeken hoe we de VLOG battle een vervolg kunnen geven.”