Baptisten bouwen aan betere toekomst

Zaterdag 26 mei vliegt de groep van 14 personen naar Roemenië om daar een week lang te gaan helpen aan de (op)bouw van de zigeunerdorpjes Pauleasca, Tanca en Tufanu. “We gaan dit jaar met een aantal ervaren mensen die al vaker mee zijn geweest, maar we hebben ook een hele groep jongere mensen die voor de eerste keer mee gaan. Heel fijn”, aldus Emmy Bakker, één van de organisatoren van deze jaarlijkse reis.

Dave Krom, die voor het eerst meegaat, vertelt over de drijfveer om mee te gaan: “De reden waarom ik mee ga naar Roemenië is om voor mezelf een duidelijk beeld te krijgen van de armoede binnen deze bevolkingsgroep. Ik ben erg nieuwsgierig en hoop dat ik op deze manier ook mijn steentje kan bijdragen aan de opbouw van een plek om te leven. Ik verwacht dat deze mensen ons ook iets zullen laten zien. Dat armoede ook verbondenheid tot stand brengt en dat je vanuit geloof en wilskracht meer kunt dan je zou verwachten. Samen sta je sterk en kun je veel bereiken. Ik denk dat deze mensen voor velen van ons een goed voorbeeld zouden kunnen zijn.”

De baptisten werken samen met de stichting Somebody Cares Romania. De stichting heeft in het zigeunerdorpje Tânca een stuk land kunnen kopen en wil daar een school met ruimte voor kerkdiensten en een voetbal/volleybalveld met kleedruimte gaan bouwen, specifiek gericht op kinderen en jongeren. De focus ligt dit jaar op de bouw van een school, zodat ook in dit dorpje daar ruimte voor komt. De groep uit Emmen heeft al een mooi bedrag bij elkaar gebracht door middel van diverse acties.

Voor meer informatie: w.bakker@vbemmen.nl.