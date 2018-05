Wildlands Foto van de Week - 20

De bekken klappen bijna tegen elkaar aan en het water spat hoog op. De compositie is origineel en sowieso het moment is knap vastgelegd. De nijlpaarden bewegen snel en zo’n moment is doorgaans kort. Fotograaf Doosje stond op de juiste plek en reageerde alert met dit fraaie beeld als gevolg.

Ook meedoen?

Iedere week mogen parkbezoekers één foto per inzender sturen naar foto@wildlands.nl. De foto van de weekwinnaar wordt de week erop groot afgebeeld in de ZuidOosthoeker. Winnaars worden in die week ook via de social mediakanalen bekendgemaakt. Een foto insturen voor de eerstvolgende krant kan tot iedere vrijdag, 23.59 uur. Stuur ook uw naam en woonplaats mee.