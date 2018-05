Moment van stilte in Insulindeplantsoen | Fotoserie

De dodenherdenking bij het Emmer monument ter nagedachtenis aan dertig militairen uit Zuidoost-Drenthe, die tussen 1945 en 1962 in voormalig Nederlands-Indië en op Nieuw-Guinea het leven lieten, was woensdagmiddag.

Medewerking werd verleend door vijftig leden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso uit Assen. In het Insulindeplantsoen staat het monument thans 25 jaar aan de Wilhelminastraat. De onthulling was op 23 mei 1993. De organisatie van de jaarlijkse herdenking is in handen van Stichting Monument Gesneuvelde Indië-Militairen 1945-1962.

Gemeenten

Locoburgemeester Joop Brink van de gemeente Coevorden was woensdag één van de sprekers. De Dalenaar sprak de aanwezigen toe namens de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen. Na één minuut stilte, muziek, een vlaggenceremonie en het zingen van het Wilhelmus volgde de kranslegging in hartje Emmen.

Afsluiting van de herdenking was het defilé langs het monument door alle aanwezigen. Tijdens het defilé speelde het militair muziekkorps koraalmuziek.