‘Ons water in jouw klas’ is onderweg | Foto’s

EMMEN

Casper van Klinken en Daan Wolters - leerlingen van de Meester Vegter school in Emmen - hebben maandag samen met wethouder René van der Weide het startschot gegeven voor het project Ons water in jouw klas. Zij hadden van alle leerlingen de meeste vragen over water van het juiste antwoord voorzien en mochten daarom samen met de wethouder de waterbaan op het schoolplein in gebruik nemen.