Wie wint de Wildlands Foto van het Jaar?

Samen organiseren zij de rubriek Foto van de Week. Die heeft na een jaar twaalf ‘maandwinnaars’ opgeleverd. Uit dat dozijn moest de mooiste foto worden gekozen. Geheel in het thema van de pas geopende achtbaan zijn ook Hanneke Wijshake van Wildlands en Vincent Trechsel van de ZuidOosthoeker in Tweestryd.

De keuze van woordvoerder Wijshake is gevallen op de foto van het meisje en de twee duikende ijsberen. „In eerste instantie trekt je blik naar de twee ijsberen. Het is een hele prestatie om ze beide scherp vast te leggen terwijl ze onder water zijn. Maar dan kijk je naar rechts en zie je dat het licht door het raam ook precies het gezicht van het meisje beschijnt. Wat knap en wat een goede timing! En daarnaast is dit ook een foto die ik direct in Wildlands plaatst, door de typische ronde ramen. Dit is beleving op en top, de sfeer klopt gewoon in deze foto.”

Trechsel – hij is journalist en fotograaf van onder meer de ZuidOosthoeker – kiest voor de foto met de achtervolgende leeuwen. „Het is knap om in een stilstaand beeld zoveel snelheid en actie weten vast te leggen. De houding van de dieren is prachtig, maar het mooiste aan de foto is misschien nog wel het oog van de leeuwin. Waar kijkt ze naar? Vlucht ze voor de leeuw of lag de focus al op iets anders in het verblijf? De foto is erg scherp en gedetailleerd. Daar houd ik van. Met genoeg geduld, timing en een goed oog kan je zo’n foto maken. Heel knap gedaan!”

Wildlands post deze week beide foto’s op diens Facebookpagina. Volgers van die pagina bepalen met stemmen welke foto uiteindelijk de jaarfoto wordt. De foto van de ijsberen is gemaakt door Riekus Reinders en de leeuwen zijn vastgelegd door Erik Spiekman. Beide fotografen komen uit Emmen. Er wordt gestreden om een jaarkaart voor het park.