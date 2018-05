Vuurdoop tractorsimulator bij Terra Emmen

Op de vestiging van Terra in Meppel vindt een dag later de wereldpremière van de nieuwe tractorsimulatoren van Terra plaats. Terra heeft in totaal vier tractorsimulatoren ontwikkeld. De simulatoren staan op de Terra vestigingen in Emmen, Groningen, Meppel en Winschoten.

Als enige in de wereld beschikt Terra over de innovatieve tractorsimulatoren. De simulatoren maken deel uit van de Terra Rijschool, waar studenten hun T-rijbewijs kunnen halen. In de simulator worden praktijksituaties nagebootst en er kan meteen geoefend worden met gewenste verkeerssituaties. Bovendien gaan de lessen onder alle weersomstandigheden door.

De simulatoren zijn in opdracht van Terra, in samenwerking met de bekende tractorfabrikant New Holland, ontwikkeld door het Groningse bedrijf 3iSIM. Voor de wereldpremière zijn betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken rondom de tractorsimulator uitgenodigd.

De situaties zijn toegespitst op de individuele student: het lesaanbod wordt afgestemd op het instapniveau, de vaardigheden en het leertempo van de student. Met een T-rijbewijs zijn studenten in staat om stage te lopen bij bedrijven en organisaties waar ze met de tractor de openbare weg op moeten.