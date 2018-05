Tweede Emmer Samenloop voor Hoop in de maak

De basis van de organisatie is inmiddels ingevuld met een groot aantal trekkers, duwers, regelneven en -nichten, die er in 2015 samen met alle vrijwilligers en deelnemers zo’n groot succes van hebben gemaakt. De locatie is bepaald, de eerste contacten met ondernemers zijn gelegd, dus alle ingrediënten zijn aanwezig om in 2020 een waardige opvolger van die 1e editie op touw te zetten, menen preses Hans ten Cate en zijn rechterhand Geert Huitema.

De Samenloop Voor Hoop is een evenement, waarbij een etmaal wordt gewandeld en geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker. Ten Cate werd drie jaar geleden Emmenaar van het Jaar, vooral voor zijn inzet voor de Samenloop Voor Hoop.