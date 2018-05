Honderden dansers schitteren in Angelslo | Foto’s

Liefst achthonderd dansers schitterden zaterdag in de Emmer sporthal Angelslo tijdens Move It. Dertien dansscholen en verenigingen uit de regio maakten hun opwachting. De Emmer show bestond uit een middag- en avondprogramma.

Move It is een spektakel voor jong en oud en bedoeld om alle dansers een kans te bieden om eens echt op te treden voor publiek, met een mooi decor, lampen en harde muziek. Het is dus geen wedstrijd: er is geen jury en er zijn alleen maar winnaars. Belangrijkste is om elkaar te inspireren, te enthousiasmeren en om er samen een topdag van te maken.

De dansshow werd georganiseerd door Marloes Kamphuis - zij is van dansstudio MK Beats in Klijndijk - en Judith Veenstra, Helga Veenstra en Romina Caria van dansstudio In2Dance in Coevorden.

Ook voor de dansers zelf was voor spektakel gezorgd, want er werden twee gastoptredens gegeven. Berfin Pekedis gaf een demonstratie moderne dans en Trijnie Barla gaf samen met haar partner Theo van der Geest een wervelend stijldansoptreden.

Ook stond dit jaar in het teken van het promoten van het Jeugdfonds sport en cultuur. “Omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen in beweging komen en deel kunnen nemen aan sport en cultuur. Op welke manier dan ook”, stelt de organisatie.