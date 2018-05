Ennio Fafieanie finalist misterverkiezing

Deze verkiezing, behoort tot de top 5 mannenverkiezingen in de wereld en wordt voor de derde keer gehouden. Nederland werd reeds vertegenwoordigd in 2016 door Rico Mallee en in 2017 door Ferdi Caglayan. Dit jaar maakt Ennio Fafieanie dus een kans.

Ennio is student verpleegkundige in Groningen. Daarnaast werkt hij bij de Kinepolis-bioscoop in Emmen en in de nieuwe Emmer club Limbo. In zijn vrije tijd is hij het liefst met zijn vrienden of maakt hij graag nieuwe vrienden.

Ennio vertelt: “Ik vind het erg spannend om mee te doen aan deze verkiezing. Het is een totaal nieuwe wereld voor mij. Het is een super leuke ervaring en een mooie kans die ik heb gekregen. Ik heb een geweldige tijd met deze fijne groep mensen. Dat alleen al is een overwinning op zich. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ik ga in ieder geval mijn best doen en bovenal genieten.”

Op zondag 17 juni wordt de winnaar gekozen in het 12 Months of Beauty Event. De winnaar vertegenwoordigt Nederland bij de Mister Supranational-verkiezing.