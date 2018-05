Burgemeesterscolumn: FC Emmen tegen Feyenoord

Natuurlijk was ik al wel eens aan De Meerdijk geweest voordat ik hier burgemeester werd. Een beetje noordelijke voetbalsupporter gaat ook graag naar FC Emmen. Toen ik nog bij de gemeente Veendam werkte, zag ik menig derby FC Emmen-BV Veendam. Ik kom heel wat bekende ‘Veendammers’ nu weer tegen aan De Meerdijk: materiaalman Harm Hensens, spelers Anco Jansen en Gerson Klok, doelman Peter van der Vlag, Jan Korte, Henk Eising en natuurlijk trainer Dick Lukkien. De laatste was niet alleen een voortreffelijk voetballer, maar is ook een leuke beschaafde vent. Die combinatie tref je niet altijd aan in de voetbalwereld.

Donderdag zijn we met een hele delegatie in het stadion voor de belangrijke wedstrijd tegen NEC. We hebben gasten van de provincie Drenthe, ondernemers van het Emmtec-terrein en Naoberschap United. Daarnaast spreek ik in de wandelgangen nog heel wat bekenden. Zo zit ik toch nog maar net op tijd op de tribune.

Ik merk dat ik toch wat gespannen zit te kijken. Het gaat nu ergens om. Gelukkig komen we verrassend snel op een 2-0 voorsprong. Het wordt ineens gezellig in het goed gevulde stadion. Ik zie het in veel noordelijke stadions: de supporters gaan pas echt los als hun ploegje voor staat. Dat was in Veendam niet anders. Bij 3-0 ontstaat er een uitgelaten sfeertje, ook al omdat NEC geen deuk in een pakje boter schopt.

In de tweede helft is het beeld niet anders. “Ik hoop dat ze er nog wel 1 inschoppen, anders kan het toch nog link worden in Nijmegen”, zeg ik tegen mijn buurman. Het gebeurt allebei: het wordt 4-0 en het wordt uit link. Op zondag is het Moederdag en twee van de drie dochters zijn er. Maar papa is er met de kop niet helemaal bij; op Teletekst en de telefoon wordt de wedstrijd in Nijmegen gespannen gevolgd: 2-0, 4-1, het moet niet gekker worden. Maar ons cluppie houdt de tweede helft stand. De finale is bereikt.

Dat levert in een toch al drukke week wel wat extra werk voor de gemeente op. Maar we doen het graag. FC Emmen staat op de drempel van de eredivisie. Natuurlijk, Sparta is niet zomaar een clubje. Maar ‘Emmen’ staat er goed voor. De organisatie onder leiding van de kundige directie Beekman & Haverkort staat als een huis. De selectie heeft laten zien uitstekend te kunnen voetballen. En met een trainer als Dick Lukkien kan iedere club in Nederland voor de dag komen.

We gaan het zien donderdag. Ik ken het voetbalsentiment in Zuidoost-Drenthe. Bij sommige vaak oudere voetballiefhebbers moet de liefde voor FC Emmen van ver komen. Stap er voor 1 keer eens overheen. Kom donderdag met duizenden mensen naar De Meerdijk. Sta als 1 man achter onze enige Drentse betaald voetbalploeg. Als ze net zo spelen als afgelopen week thuis tegen NEC zien we een mooie wedstrijd en een zwetende Advocaat. En dan is mijn voorspelling aan het begin van dit seizoen bijna waarheid: volgend seizoen Emmen-Feyenoord aan De Meerdijk.

Burgemeester

Eric van Oosterhout