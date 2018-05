Bedrocks recreanten en tweede herenteam succesvol | Fotoserie

De Emmer recreanten softballers speelden vorige week in Leek tegen Knights. De Drenten hadden weinig moeite met de Groningers en wonnen met 5-28. Klapper van de avond was - met twee honken bezet - een ferme tik ver in het outfield door Jeffrey Kalee, die daarmee de twee honklopers én zichzelf binnen sloeg.

De Bedrocks aspiranten begonnen zaterdag op de Meerdijk niet al te best. Na matig pitchwerk van de anders zo sterk gooiende Alex Uiterwijk Winkel werden er punten verspeeld. In de eerste inning kwamen de aspiranten met 3-8 achter te staan. In de tweede inning werd er door de aspiranten niet gescoord. Wel moesten ze een tegen punt toestaan. In de derde inning ging het beter met mooie honkslagen van Dariën Vinke, Alex Uiterwijk Winkel, Thimo Czudar en Stijn van der Knaap wisten de aspiranten vier punten te scoren, terwijl de Blue Devils het weer moesten doen met één run. Zodoende eindigde de wedstrijd met verlies voor de Bedrocks aspiranten (7-10).

Junioren

Het door blessures geplaagde Emmer juniorenteam leed zaterdag op de Meerdijk een gevoelige nederlaag tegen het Asser Pioneers. Het team startte met Remco van Oenen op de heuvel en de Assenaren tikten de punten binnen, mede door veel veldfouten aan Emmer zijde. Ook vervangend pitcher Hugo Hoezen wist de Pioneers slagvrouwen en mannen niet te stoppen. De honkslagen aan Bedrocks kant waren dun bezaaid, en de prachtige tweehonkslag van outfielder Rik Bekman en een fraaie line-drive van eerste honkvrouw Myrthe Jonkman deed het Emmer publiek af en toe even opveren, maar er restte een eindstand van 7-22.

Heren 2

Het tweede herenteam speelde in Hardenberg tegen hekkensluiter Cubs een prima wedstrijd, alwaar Davey Paulussen de hele wedstrijd voor Bedrocks op de heuvel stond en hij deed dit met acht keer drieslag en drie keer vier wijd uitstekend.

Op het Riverside Park namen de Emmenaren een 0-5 voorsprong in de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Bas Winters. De Emmer verdediging kreeg slechts vier honkslagen te verwerken en er werd geen enkele fout genoteerd. Een opmerkelijke actie gebeurde in de vijfde inning toen de Emmer catcher Yorben Rooi een bal terug wilde gooien naar de werper, maar deze was iets te hoog. De honkloper op het derde honk dacht te kunnen profiteren en snelde naar de thuisplaat. Korte stop Benjamin Houthuyzen doorzag dit plan en pikte de doorgeschoten bal op en vuurde deze af op de catcher, die de bal op de juiste wijze ontving en de Hardenberger speler uit tikte.

Aan slag waren de Drenten op dreef en zij profiteerden van de vier errors en zeven keer vier wijd van de Cubs. De slagkracht was vooral aanwezig bij Melvin Brandjes (double en single) en Harry Boonstra (triple en double) met elk twee honkslagen en elk drie punten. Daarnaast was Yorben Rooi ook nog goed voor twee gestolen honken en evenzoveel punten. Eindstand: 5-12.

Heren 1

Het eerste honkbalteam speelde zondag in Groningen tegen Caribe. Met Ruben van Wieren op de heuvel wist het team de slagkracht van de Groningers aanvankelijk in toom te houden en twee runs tegen in drie inningen leek niet onoverkomelijk. De slagkracht aan Bedrocks kant bleek echter te zwak om runs neer te zetten. In de vierde inning ging Caribe los met vijf runs en Van Wieren werd vervangen door Scott Schulting, die echter negen hits en tien punten tegen kreeg in twee innings. Kevin Vording nam de heuvel over en stond samen met het team geen runs meer toe. Bedrocks miste met slechts zeven hits slagkracht. De honkslagen werden gemaakt door Max Kamp, Ruben Van Wieren, Kevin Vording, Scott Schulting en beste slagman was Marijn Krol met drie honkslagen uit drie en hij wist tevens het enige Bedrocks punt te verzilveren door Arjan Koreman binnen te slaan. Eindstand: 17-1.