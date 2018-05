Vijfduizend euro voor beste idee Rensenpark

De stichting is op zoek naar oorspronkelijke en creatieve ideeën op het gebied van landschap, kunst en cultuur die de ontwikkeling van het Rensenpark versterken. Het kan gaan over inrichting of over activiteiten. Deelnemers kunnen zich tot en met vrijdag 1 juni gratis inschrijven voor deelname via www.stichtingjar.nl en hun idee mailen. De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Emmen.

De genomineerden worden medio juni uitgenodigd hun idee toe te lichten voor de jury. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro en de hulp van de gemeente Emmen en Stichting JAR om het idee te realiseren. Vanaf medio juli worden de genomineerde inzendingen tentoongesteld in het park. Er is ook een publieksprijs.